Президент Путин запускает амбициозный нацпроект «Инфраструктура для жизни»

МОСКВА, 31 октября, ФедералПресс. На встрече с зампредседателя правительства Маратом Хуснуллиным президент России Владимир Путин обсудил детали нового национального проекта, нацеленного на масштабное развитие инфраструктуры по всей стране.
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