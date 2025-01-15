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Царьград

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Су-34 устраняет украинские силы и технику у границы Курской области

Су-34 устраняет украинские силы и технику у границы Курской области

Русский экипаж Су-34 выполнил успешную операцию в приграничном районе Курской области, нанеся удар по украинским войскам и технике.

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