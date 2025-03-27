Среди условий России для прекращения ударов в Черном море -снятие ограничений ЕС

Напомним, накануне глава американского Минфина Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу Fox News, что США не исключают смягчение антироссийских санкций, а также рассматривают переподключение России к SWIFT.
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