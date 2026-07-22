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Виноделие, переезд в Испанию и вирусные хиты: как сейчас живут 8 звездных певиц из девяностых

Виноделие, переезд в Испанию и вирусные хиты: как сейчас живут 8 звездных певиц из девяностых

Мелодии из девяностых до сих пор вызывают сильное чувство ностальгии, напоминая о временах кассетных магнитофонов и культовых музыкальных телепередач.

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