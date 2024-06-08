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Швейцарские ученые изобрели новый вид шоколада

Швейцарские ученые изобрели новый вид шоколада

Швейцарские ученые изобрели новый вид шоколада Максим МорозовЕсли обычные виды шоколада вам немного наскучили, швейцарские ученые изобрели совершенно новый вид шоколада, приготовленный на основе «какао-желе».

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