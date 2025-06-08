С юбилейным днем рождения поздравляем Ренскову (Шеину) Лидию Тимофеевну!🎉🎉🎉 Здоровья, благосостояния, позетива! К поздравлениям присоединяются муж, дети, внуки, правнуки!.
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С юбилейным днем рождения поздравляем Ренскову (Шеину) Лидию Тимофеевну!🎉🎉🎉 Здоровья, благосостояния, позетива! К поздравлениям присоединяются муж, дети, внуки, правнуки!.