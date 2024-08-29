Условия освобождения Дурова: залог в 5 миллионов евро Юлия ЧинковаОснователь и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в центре громкого скандала во Франции, где ему предъявили обвинения в содействии преступной деятельности на платформе.
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