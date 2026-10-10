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Axios: разработчики опасаются, что «восстание ИИ» начнётся уже через 6–12 месяцев

Axios: разработчики опасаются, что «восстание ИИ» начнётся уже через 6–12 месяцев

Руководители Anthropic, OpenAI и других компаний-разработчиков искусственного интеллекта проводят учения на случай масштабной катастрофы по вине нейросетей.

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