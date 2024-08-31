«Четко, понятно, отработано». Сколько получат родные погибших на СВО чиновников, какие документы нужны?

В случае гибели гражданского персонала Вооруженных сил России и силовых ведомств претендовать на выплату от государства смогут не только его самые близкие родственники, но и неполнородные братья и сестры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии