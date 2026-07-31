Происшествия
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Происшествия

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Севастопольские полицейские установили несовершеннолетнего участника мошеннической схемы, связанной с декларированием денежных средств

В ОМВД России по Гагаринскому району за помощью обратилась 88-летняя женщина, которая сообщила о том, что мошенники выманили у нее 136 тысяч рублей и 230 долларов США, которые она передала в руки неизвестному.

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