Военно-политический аналитик Яков Кедми вынес неутешительный вердикт будущему Армении, заявив, что республика стала заложником собственной недальновидной политики.
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