Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Цветкова
    Да что же с ними нянчится хватит пора их проводить домой в свои аулы и без Российского гражданства .Эмин распустил ру...
  • ММ
    Вот за последние 5 лет в вузе толстых студенток видел раза три!Туристка выяснила...
  • ММ
    А что, фильм то не судьба посмотреть? Или как в СССР:" Я не смотрел, но протестую"? И где ж ты русофобию нашел?? Не и...Туристка выяснила...

Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

Судмедэксперт подтвердила жестокие убийства мирных жителей в Русском Поречном

СК сообщил о жестоком убийстве мирных жителей в Курской области @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look Tекст: Максим Попов Солдаты ВСУ жестоко избивали и пытали жителей села Русское Поречное в Курской области, сообщили начальник штаба мотострелкового подразделения группировки «Север» с позывным Восток и исполняющая обязанности Бюро судебно-медицинской экспертизы Курска Татьяна Балеевских.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх