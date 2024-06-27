Инвестор из США рассказал о новых экономический проблемах

Американские инвесторы бьют тревогу загодя: выборы в США еще только осенью, а крупнейшие финансовые игроки уже сейчас предупреждают о том, что очень скоро богатые снова еще больше разбогатеют, а бедные, соответственно, примерно в таких же масштабах обеднеют.