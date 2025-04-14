В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь женщине, попавшей в трудную ситуацию на дороге

На 21-м километре автодороги Р-229 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан инспекторы отдельного взвода ДПС Госавтоинспекции Волжского района старшие лейтенанты Олег Телегин и Владимир Иванов, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль, возле которого находилась растерянная женщина.