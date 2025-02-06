WADA ждет деньги: с Валиевой потребовали компенсацию

Валиева должна выплатить WADA 8 тысяч франков после неудачной апелляции Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено получить с российской фигуристки компенсацию после неудачной апелляции спортсменки в Верховный суд Швейцарии.
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