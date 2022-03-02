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Начал работу сайт и Telegram-канал с официальной информацией

Начал работу сайт и Telegram-канал с официальной информацией

  На портале «Объясняем.рф» и Telegram-канале с аналогичным названием будет размещаться официальная и проверенная информация для противодействия фейкам и слухам по сложившейся в стране ситуации, сообщил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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