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Министр обороны Лекорню заявил о возвращении обученных Францией солдатов ВСУ

Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских военных формирования "Анна Киевская" отправились обратно для участия в боевых действиях, заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств, Британии, Италии, Польши, ФРГ и Франции глава французского минобороны Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

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