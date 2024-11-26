Министр обороны Лекорню заявил о возвращении обученных Францией солдатов ВСУ

Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских военных формирования "Анна Киевская" отправились обратно для участия в боевых действиях, заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств, Британии, Италии, Польши, ФРГ и Франции глава французского минобороны Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.