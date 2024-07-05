В Москворечье-Сабурово появится новый жилой район с рабочими местами

На юге столицы началось реформирование территории, которая ранее использовалась неэффективно. Это стало возможным благодаря проекту комплексного развития территории, который был опубликован на сайте Правительства Москвы.
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