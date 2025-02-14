Госдума обсуждает расширение полномочий психологов в работе с детьми

В Госдуме рассматривают законопроект, направленный на усиление защиты детей в критических ситуациях. Он позволит психологам оказывать необходимую помощь несовершеннолетним, даже если нет возможности получить согласие родителей.
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