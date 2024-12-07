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В Курской области пошла жара. Времени больше нет - ветеран ЧВК "Вагнер" заявил об особой задаче

В Курской области пошла жара. Времени больше нет - ветеран ЧВК "Вагнер" заявил об особой задаче

Времени на зачистку Курской области больше нет. Всё может кончиться в ближайшие пару месяцев. Пошла жара.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Надежды на Хинштейна с его связями в Росгвардии - смешны.  Причем здесь губернатор, у которого, кстати, нет никакого опыта работы на должности губернатора и действий наших военных. Или Герасимов решил переложить ответственность за военные успехи на региональную Власть?  Тупо звучит. А вот насчет наших успехов (освободили 45% Курской области) есть вопросы. Почему всего 45% ?  Ведь &quot;отдали&quot; эти  территории буквально за несколько дней. А возвращаем уже 4 месяца. Если и дальше такими темпами будем освобождать, то еще как-бы не полгода понадобится.
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