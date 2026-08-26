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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коболли о победе над Сереной и Алькарасом: «Я устал еще до матча и сейчас устал еще больше»

Белинда Бенчич и Флавио Коболли поделились эмоциями от победы над Сереной Уильямс и Карлосом Алькарасом в четвертьфинале US Open в миксте – 5:4(4), 4:1.

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