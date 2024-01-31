В Британии считают, что ВСУ потеряли возможность вести боевые действия: «Наступают только россияне»

ЛОНДОН, 31 января, ФедералПресс. Украинская армия больше не ведет наступательных действий и не пытается атаковать российские позиции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в личном блоге на YouTube.
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