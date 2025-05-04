Велопробег ´ПервоМАЙ´.

Велопробег, приуроченный ко Дню труда, объединил тысячи бобруйчан. К масштабному событию присоединились представители городской власти, трудовых коллективов предприятий и организаций, молодежь, общественные объединения, в том числе профсоюзы.
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