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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Велопробег ´ПервоМАЙ´.

Велопробег ´ПервоМАЙ´.

Велопробег, приуроченный ко Дню труда, объединил тысячи бобруйчан. К масштабному событию присоединились представители городской власти, трудовых коллективов предприятий и организаций, молодежь, общественные объединения, в том числе профсоюзы.

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