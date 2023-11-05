Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Chery продемонстрировала прототип электромобиля с самой аэродинамичной формой

Chery продемонстрировала прототип электромобиля с самой аэродинамичной формой

В эру электромобилей борьба за улучшение аэродинамических показателей обрела вполне рациональную мотивацию, поскольку снижение сопротивлению воздуха способствует увеличению запаса хода, особенно при движении на больших скоростях.

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