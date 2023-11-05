Chery продемонстрировала прототип электромобиля с самой аэродинамичной формой

В эру электромобилей борьба за улучшение аэродинамических показателей обрела вполне рациональную мотивацию, поскольку снижение сопротивлению воздуха способствует увеличению запаса хода, особенно при движении на больших скоростях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии