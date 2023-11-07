Жилой дом с ризалитом в районе Москвы Коптево капитально отремонтировали

В районе Коптево, на улице Приорова, капитально отремонтировали дом 38а с ризалитом. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).
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