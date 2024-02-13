Собянин рассказал о пользе заключения офсетных контрактов для города

С 2017 по 2023 год столица подписала 14 офсетов Около 6 тыс. рабочих мест в рамках заключенных офсетных контрактов создадут на промышленных предприятиях Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.