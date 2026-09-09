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Килиан Мбаппе: «Для меня важно выиграть ЛЧ в «Реале», клубе мечты. Такова цель и задача. Но есть и отличная возможность получить «Золотой мяч» в этом году»

Килиан Мбаппе хочет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. «Это цель, это задача. Именно это я говорил вчера насчет «Золотого мяча», но Лига чемпионов еще важнее.

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