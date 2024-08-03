Пентагон усиливает присутствие на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты решили усилить свое военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить американские войска и помочь в обороне Израиля, учитывая эскалацию и угрозы Ирана и поддерживаемых им группировок.
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