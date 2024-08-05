Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

884 подписчика

В Ростовской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожном перегоне

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Батайск от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Батайск - Азов обнаружен поджог трансформаторной подстанции, предназначенной для резерва электрооборудования автоматики и телемеханики железнодорожных потребителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх