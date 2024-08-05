В Ростовской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожном перегоне

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Батайск от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Батайск - Азов обнаружен поджог трансформаторной подстанции, предназначенной для резерва электрооборудования автоматики и телемеханики железнодорожных потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Тульские десантники штурмом овладели очередным опорным пунктом ВСУ у н.п. Переездное в ДНР и взяли в плен трех боевиков
- Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с годовщиной образования Воздушно-десантных войск
- Экипаж вертолета Ка-52М ВКС успешно поразил подразделения ВСУ в зоне проведения СВО
Свежие комментарии