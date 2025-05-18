Сикорский бодрится: «поставим Путина место» и без всякого Трампа. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором прокомментировал прямые переговоры между Украиной и Россией и перспективу их продолжения.
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