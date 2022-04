В США объявили победителей музыкальной премии Grammy

Победителями в номинациях стали: · Песня года — «Leave The Door Open» рэп-дуэта Silc Sonic; · Альбом года — «We Are» американского музыканта Джон Батиста; · Запись года — «Leave The Door Open» рэп-дуэта Silc Sonic; · Лучший новый исполнитель — 18-летняя певица Оливия Родриго; · Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки — Оливия Родриго с поп-песней «Drivers License» ; · Лучший рок-альбом — «Medicine at Midnight» группы Foo Fighters; · Лучший поп-альбом — «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта; · Лучшая рок-песня — «Waiting On a War» группы Foo Fighters; · Лучшее исполнение музыки в жанре рок — «Making a Fire» Foo Fighters; · Лучшее исполнение песни с американскими корнями — Джон Батист; · Лучший саундтрек — «Душа» (Джон Батист, Трент Резнор и Аттикус Росс); · Лучшее музыкальное видео — «Freedom» американского музыканта Джона Батиста; · Лучшее глобальное музыкальное выступление — Арудж Афтаб; · Лучший альбом в латиноамериканском городском стиле — Bad Bunny.