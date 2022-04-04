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В США объявили победителей музыкальной премии Grammy

В США объявили победителей музыкальной премии Grammy

Победителями в номинациях стали: ·        Песня года — «Leave The Door Open» рэп-дуэта Silc Sonic; ·        Альбом года — «We Are» американского музыканта Джон Батиста; ·        Запись года — «Leave The Door Open» рэп-дуэта Silc Sonic; ·        Лучший новый исполнитель — 18-летняя певица Оливия Родриго; ·        Лучшее сольное исполнение в жанре поп-музыки — Оливия Родриго с поп-песней «Drivers License» ; ·        Лучший рок-альбом — «Medicine at Midnight» группы Foo Fighters; ·        Лучший поп-альбом — «Love for Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта; ·        Лучшая рок-песня — «Waiting On a War» группы Foo Fighters; ·        Лучшее исполнение музыки в жанре рок — «Making a Fire» Foo Fighters; ·        Лучшее исполнение песни с американскими корнями — Джон Батист; ·        Лучший саундтрек — «Душа» (Джон Батист, Трент Резнор и Аттикус Росс); ·        Лучшее музыкальное видео — «Freedom» американского музыканта Джона Батиста; ·        Лучшее глобальное музыкальное выступление — Арудж Афтаб; ·        Лучший альбом в латиноамериканском городском стиле — Bad Bunny.

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