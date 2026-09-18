На видео попал момент массового ДТП на МКАД в Москве

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».«На внешней стороне 7 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
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