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Стадия "Торг": Киев судорожно ищет варианты для переговоров с Россией

Стадия "Торг": Киев судорожно ищет варианты для переговоров с Россией

Большая пресс-конференция Зеленского и Ермака показала, что украинская сторона, как минимум, в тупике.

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Комментарии
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АндрейБорков
Все написанное выше не более чем плод не совсем здорового воображения автора. Его фантазии и немного реальности, но только для обоснования фантазии. Ни какой Зеленский о переговорах с Россией даже не заикался. Если назвать &quot;стремлением к переговорам&quot; теракты на территории РФ, обстрелы со стороны УкРуины и Донбасса и Курской с Белгородскими областей, атаки на Крым, то это &quot;стремление&quot; из области НЕНАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ. Кто и что думает по этому поводу, это дело каждого, но не надо бредятину писать и засерать мозги аудитории.
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