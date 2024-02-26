Стадия "Торг": Киев судорожно ищет варианты для переговоров с Россией

АндрейБорков

Все написанное выше не более чем плод не совсем здорового воображения автора. Его фантазии и немного реальности, но только для обоснования фантазии. Ни какой Зеленский о переговорах с Россией даже не заикался. Если назвать "стремлением к переговорам" теракты на территории РФ, обстрелы со стороны УкРуины и Донбасса и Курской с Белгородскими областей, атаки на Крым, то это "стремление" из области НЕНАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ. Кто и что думает по этому поводу, это дело каждого, но не надо бредятину писать и засерать мозги аудитории.