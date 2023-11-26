БАК 2024: даты экзаменов, баллы и правила проведения

Министерство образования в ноябре назвало даты проведения экзамена на степень бакалавра в Молдове, также на странице Национального агентства по куррикулуму и оцениванию есть информация о правилах проведения сессии.
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