Структура ФБР может быть децентрализована – NYT

Директор ФБР США Кэш Патель продвигает план по децентрализации командной структуры агентства и разделению бюро на три региона, газета The New York Times со ссылкой на письмо, полученное по внутренней электронной рассылке.
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