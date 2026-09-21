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Слюсарь сообщил об уничтожении около 50 дронов над Ростовской областью

Слюсарь сообщил об уничтожении около 50 дронов над Ростовской областью

Около 50 беспилотников уничтожено в шести районах Ростовской области в ночь на понедельник, 21 сентября, информации о пострадавших не поступало.

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