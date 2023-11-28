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Бойца ММА и его незаменимых подельников задержали за похищение и убийство женщины

Бойца ММА и его незаменимых подельников задержали за похищение и убийство женщины

# Чернильница   Нас с вами потихоньку приучают к тому, что у преступности все же нет национальности, поэтому давайте попробуем соответствовать тренду и обойдем этот момент стороной,ну чтобы не задеть чьи-то чувства.

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Не знают языка - нечего им в России делать. Со всеми своими многочисленными родственниками обратно в кишлак. Своих выродков пусть учат у себя на родине.
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3 час.
Генрих
У преступности нет национальности, а у преступников она есть.  Как и у любого человека.
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1 час.
Дмитрий Бакланов
А давайте, если преступник - татарин, то всех татар уничтожим?
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1 час.

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