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Царьград

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Певец Жералду Антониу ди Карвалью пропал на вертолете в Бразилии

Певец Жералду Антониу ди Карвалью пропал на вертолете в Бразилии

Вертолет с четырьмя пассажирами, включая известного певца Жералду Антониу ди Карвалью, исчез в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

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