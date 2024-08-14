Найденный в России друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о его семье

Журналист РИАН отыскал друга детства фигуранта о дела о нападении на Курскую область Ишкулова.Живущий в России 28-летний мужчина по имени Дмитрий рассказал корреспонденту РИА Новости, что достаточно хорошо знал одного из фигурантов уголовного дела о нападении на Курскую область, командира ВСУ Эмиля Ишкулова.