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Царьград

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Найденный в России друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о его семье

Найденный в России друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о его семье

Журналист РИАН отыскал друга детства фигуранта о дела о нападении на Курскую область Ишкулова.Живущий в России 28-летний мужчина по имени Дмитрий рассказал корреспонденту РИА Новости, что достаточно хорошо знал одного из фигурантов уголовного дела о нападении на Курскую область, командира ВСУ Эмиля Ишкулова.

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