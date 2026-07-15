Представлен первый аккумулятор Xiaomi нового поколения: он не загорается даже при пробитии и нагреве до 135 °C

Аккумулятор соответствует строжайшему стандарту безопасности портативных зарядных устройств КитаяКомпания Xiaomi анонсировала свой первый портативный аккумулятор, соответствующий новому национальному стандарту безопасности портативных зарядных устройств Китая.
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