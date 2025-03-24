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Военное обозрение

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Ракетно-ядерный потенциал Китая в 2025 году

Ракетно-ядерный потенциал Китая в 2025 году

Ядерный арсенал Китая продолжает быстро модернизироваться и увеличиваться. Китай – единственная страна-участница Договора о нераспространении ядерного оружия, значительно увеличивающая свой ядерный арсенал.

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