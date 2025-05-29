Русская весна
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Русская весна

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На Западе раскрыли замысел Зеленского, желающего встретиться с Путиным

На Западе раскрыли замысел Зеленского, желающего встретиться с Путиным

Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.

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