На Западе раскрыли замысел Зеленского, желающего встретиться с Путиным

Владимир Зеленский хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы легитимизировать свою власть, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
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