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Дерматолог Иванов рассказал об опасных последствиях кошачьих царапин

Дерматолог Иванов рассказал об опасных последствиях кошачьих царапин

Почему кошачьи царапины представляют угрозу для здоровья? Какие симптомы должны насторожить, чтобы предотвратить осложнения?На первый взгляд, безобидный след от когтей домашнего любимца может привести к развитию опасных инфекций, если рану не обработать должным образом.

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