«Что ни женщина, то эскортница»: Чекалин ответил на критику его новой девушки

Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной Артем неожиданно отреагировал на критику его новых отношений. В своем личном блоге Чекалин предложил подписчикам выбрать ему избранницу, используя ироничную интонацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии