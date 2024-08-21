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Пятый канал

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«Что ни женщина, то эскортница»: Чекалин ответил на критику его новой девушки

«Что ни женщина, то эскортница»: Чекалин ответил на критику его новой девушки

Экс-супруг блогера Валерии Чекалиной Артем неожиданно отреагировал на критику его новых отношений. В своем личном блоге Чекалин предложил подписчикам выбрать ему избранницу, используя ироничную интонацию.

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