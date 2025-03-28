Следующий Беглов? Свершилось - в Свердловской области новый губернатор. Денис Паслер О том, что губернатора Куйвашева будут менять говорили давно.
Всё, Куйвашева убрали
Комментарии
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Вадим Кузнецов
"Кувайшева убрали -- Отечество, ликуй! Конец твоей печали — Ему отрежут нос!"
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3 час.
Александр Рожков
Ни в склад ни в лад! Не нос ему отрежут, а... Не скажу что. Ни за что не догадаетесь! Вот.
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3 час.
Вадим Кузнецов
Все претензии - к А.К.Толстому 🤣
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2 час.
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