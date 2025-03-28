Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Ингершлюха, ничего не понимающая  в политике, до  Ленина  была создана  резко антироссийская  УНР. И только твари,тип...«Ленин создал гос...
  • Владимир Алтайцев
    Учи историю  дебил поганый. Калмыки  и буряты  единый  народ по этногенезису , с одним языком  и с одной  религией, к...«Ленин создал гос...
  • Владимир Алтайцев
    Эта  тварь  скунсовая  из своры  Ингершлюхи. , а такие  не принимают никаких доводов.«Ленин создал гос...

Всё, Куйвашева убрали

Всё, Куйвашева убрали

Следующий Беглов? Свершилось - в Свердловской области новый губернатор. Денис Паслер О том, что губернатора Куйвашева будут менять говорили давно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вадим Кузнецов
&quot;Кувайшева убрали -- Отечество, ликуй! Конец твоей печали — Ему отрежут нос!&quot;
Ответить
3 час.
Александр Рожков
Ни в склад ни в лад! Не нос ему отрежут, а... Не скажу что. Ни за что не догадаетесь! Вот.
Ответить
3 час.
Вадим Кузнецов
Все претензии - к А.К.Толстому 🤣
Ответить
2 час.
наверх