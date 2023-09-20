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Витинья о 2:0 с «Боруссией»: «ПСЖ» был единым целым до последней минуты. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать»

Витинья о 2:0 с «Боруссией»: «ПСЖ» был единым целым до последней минуты. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать»

«Это очень важный результат, особенно с учетом того, как именно мы его добились. Мы были сильнее. Мы были единым целым до самой последней минуты.

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