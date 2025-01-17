Возбуждено дело о мошенничестве из-за слов Федорищева о клубе "Крылья Советов"

ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в связи с заявлением губернатора региона Вячеслава Федорищева о том, что футбольный клуб "Крылья Советов" должен 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.
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