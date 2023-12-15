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Пранк: бездарные и наглые

Пранк: бездарные и наглые

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Напыщенный дурак, единственное, что приходит на ум после просмотра очередного разводилова, проведённого Вованом и Лексусом на этот раз с "великим" писателем Чхартишвили-Акуниным.

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Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Бойкот
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Тим как там?! Боря ты не прав.
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1 час.
Людмила Свириденко
А что, русскую фамилию взял-то! Своей, видимо, стесняется! Подонки - они такие!
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24 мин.

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