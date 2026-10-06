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Рязанские новости

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Россияне столкнулись с дефицитом и ростом цен на бензин

Россияне столкнулись с дефицитом и ростом цен на бензин

С июня по сентябрь число запросов «нет бензина» в поисковике сократилось на 62%, а стоимость топлива в регионах выросла на 27-29%.

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