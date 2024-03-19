В Новосибирск 20 марта пришла астрономическая весна-2024

Совсем скоро солнце пересечет небесный экватор и окажется в точке весеннего солнцестояния. Это означает, что Земля окажется в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково.
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